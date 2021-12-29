На Донетчине пункты вакцинации в новогодние праздники будут закрыты

Пункты вакцинации от коронавируса в Донецкой области будут закрыты на новогодние праздники 1 и 2 января. Об этом на брифинге сообщил замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко.



С 3 января работа пунктов вакцинации будет возобновлена.



По словам Педенко, на Донетчине около 30% населения сделали прививку от COVID-19 двумя дозами вакцины.



Узнать график работы пунктов вакцинации можно на сайте vaccination.covid19.gov.ua или через контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.