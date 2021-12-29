На Донбассе боевики трижды обстреляли украинские позиции

С начала текущих суток боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинские позиции обстреляли вблизи Новолуганского, Трехизбенки, Новоселовки. Незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.



«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет», — добавили в штабе.



Уточняется, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.