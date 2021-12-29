Вышли на «дорожную карту»: Верещук — о законе о переходном правосудии

Правительство нарабатывает законопроекты, которые должны детализировать стратегию переходного правосудия. Документы могут вынести на рассмотрение уже во втором квартале следующего года. Об этом заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на пресс-конференции.



По ее словам, законопроект о переходном правосудии прошел серию обсуждений и консультаций.



«На сегодня мы провели несколько раундов консультаций с Венецианской комиссией, с Советом Европы, с нашими международными партнерами, а также с гражданским обществом тут, внутри. Вышли на "дорожную карту", как это будет выглядеть. Мы сейчас говорим о тех законопроектах, которые должны "расшить" этот закон, потому что он сам по себе является рамочным», — сказала Верещук.



Она пояснила, что речь идет, в частности, о конвалидации, признании актов гражданского состояния.



«Каким образом мы должны признать или каким способом мы должны понимать, что мы никогда не признаем эти российские документы или те документы оккупационной власти, которые на сегодня есть. Одновременно мы должны понимать, это судебный порядок или внесудебный порядок. Например, административная процедура, когда идет речь о факте рождения. Свидетельство о рождении — обычный, казалось бы, документ, но как важно на сегодня иметь этот механизм. И вот эти точечные законопроекты уже нужно нарабатывать, мы именно таким образом будем двигаться», — сказала вице-премьер.



Она добавила, что когда в правительстве будут «понимать визию всего переходного правосудия, не только какой-то части», также должно сформироваться понимание, как имплементировать стратегию переходного правосудия.



«Поэтому в начале года, я прогнозирую, мы будем еще проводить консультации, со следующего квартала, с апреля, мы выйдем с двумя-тремя законопроектами, в том числе про конвалидацию, а потом будем понимать, как мы будем двигаться дальше», — резюмировала Ирина Верещук.