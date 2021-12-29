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Политика изоляции: Гармаш объяснил, почему Россия не откроет КПВВ

29 декабря 2021, 20:58

Политика изоляции: Гармаш объяснил, почему Россия не откроет КПВВ

Вероятность открытия контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе невелика, поскольку политика России направлена на изоляцию оккупированных территорий. Об этом заявил участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, передает «УНН».

«Я скажу откровенно: я не верю в то, что Россия вообще когда-то откроет КПВВ, пока мы не примем ее условия. Потому что она в этом не заинтересована, а вся ее политика направлена на изоляцию оккупированной территории от Украины. А КПВВ — это лишь один из элементов этой политики», — сказал Гармаш.

В частности, основным условием для открытия КПВВ в ОРДЛО выдвинули признание Украиной российской вакцины «Спутник V». Гармаш подчеркнул, что это «одна из хитростей» российской стороны, поскольку они ставят невыполнимые условия, зная, что Украина никогда на них не согласится.

«Они предлагают открыть КПВВ только на 10 дней в обмен на признание российской вакцины "Спутник". Но мы ж вакцину признаем навсегда. А во-вторых, они хотят признаний их документов "Л-ДНР", и это означает, что мы признаем их субъект, как конфликтный, и это тоже невозможно. Это хитрость с их стороны. Мы то говорим, что открываем КПВВ безо всяких условий», — отметил Гармаш.

В начале декабря во время заседания Трехсторонней контактной группы украинской стороне не удалось договориться с Россией об открытии КПВВ на новогодние праздники. Однако там заявляли, что переговорный процесс еще идет, а делать выводы еще рано.

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