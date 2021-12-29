На Донетчине увеличилось число безработных

В Донецкой области увеличилось количество безработных и вырос уровень безработицы. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.



Согласно данным облстата за 9 месяцев 2021 года, количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и от 15 до 70 лет составило за 9 месяцев 2021 года по 125,4 тыс. человек, в трудоспособном возрасте — 125,2 тыс. человек против 123,5 тыс. человек за 9 месяцев 2020 года.



«Уровень безработицы за 9 месяцев 2021 года среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 15,1%, в возрасте 15–70 лет — 15,2% (за 9 месяцев предыдущего года было соответственно 14,6% и 14,7%), в трудоспособном возрасте – 15,6% против 15,2% за 9 месяцев 2020 года», — говорится в сообщении.



В облстате отмечают, что уровень безработицы в Донецкой области значительно выше, чем в среднем по Украине, где он за 9 месяцев 2021 года составил 9,6% рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, 9,7% — в возрасте 15–70 лет и 10,0% рабочей силы трудоспособного возраста.



Вместе с тем во ІІ и ІІІ кварталах 2021 года наблюдались некоторые положительные изменения, и количество безработных за 9 месяцев сократилось по сравнению с І кварталом 2021 года, когда оно достигло 131,6 тыс. человек.



При этом по сравнению с 2020 годом, когда вследствие пандемии коронавируса ситуация на рынке труда уже значительно ухудшилась, в 2021 году количество занятых и уровень занятости еще уменьшились.

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