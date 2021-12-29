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«ЛНР» разрешила работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь, но не всех

29 декабря 2021, 22:37

«ЛНР» разрешила работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь, но не всех

На подконтронтрольной группировке «ЛНР» территории на новогоднюю ночь приостановлен запрет на работу кафе и ресторанов. Соответствующий «указ» подписал глава «ЛНР» Леонид Пасечник.

В «документе» говорится, что «с целью обеспечения проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году», «приостановить действие запрета на работу кафе и ресторанов <…> в период с 22:00 31 декабря 2021 года по 6:00 1 января 2022 года».

При этом уточняется, что приостановление запрета не касается прифронтовых городов Кировска, Первомайска и Славяносербского района.

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