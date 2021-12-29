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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 декабря

29 декабря 2021, 23:26

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета неподконтрольной территории зарегистрировали 443 новых случая заболевания COVID-19, в Луганской области — 107 заболевших. Об этом следует из данных местных облгосадминистраций. От осложнений на Донетчине за сутки умерли 17 человек, на Луганщине — 13. С начала пандемии в Донецкой области ковид диагностировали у 167 173 человек (157 845 пациентов выздоровели, 5081 — умерли). На Луганщине — 59 633 случаев инфицирования (56 117 человек выздоровели, 2196 — умерли).

В отдельных районах Донецкой области выявили 241 случай заражения, 34 человека умерли. Всего в группировке «ДНР» признают 118 607 заболевших COVID-19. Из этого числа 107 238 пациентов выздоровели, а 9 202 человека умерли.

В отдельных районах Луганской области выявили 48 случаев коронавируса. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 21 453 заболевших: 18 052 пациента выздоровели, а 3 062 — умерли.

Политика

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не пошла на условия России и боевиков «Л-ДНР», и при этом сохранила дипломатическую площадку переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Такой годовой итог переговоров подвел участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

Гармаш полагает, что вероятность открытия контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе невелика, поскольку политика России направлена на изоляцию оккупированных территорий.

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря. З вонок был запрошен Путиным, и Байден принял этот запрос, потому что он считает, что «когда дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог лидера с лидером».

Предложение украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу касательно проведения внеочередного заседания 29 декабря было отвергнуто.

Права человека

Омбудсвумен Людмила Денисова сообщила, что у пленного Владимира Черкасса, которого боевики удерживают в оккупированной Макеевке, есть серьезные проблемы с сердцем Более двух лет боевики держали Черкасса в пыточной тюрьме «Изоляция» по обвинению в якобы «шпионаже и диверсиях», где над ним издевались, избивали и вынуждали тяжело работать.

Общество

Следователи Государственного бюро расследований в среду, 29 декабря, провели ряд обысков в рамках расследования преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР».

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