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Почти 6 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

30 декабря 2021, 08:17

Почти 6 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 29 декабря, в Украине выявили 5 930 случаев заражения коронавирусом, что на 476 случаев больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 10 369 пациентов, умерли 278 человек. Вчера госпитализировали 1 747 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 660 620 человек. Из них выздоровели 3 460 249 пациентов, а умерли 95 690 человек.

Вчера вакцинировались 117 042 человека.

С начала прививочной кампании вакцинировались 14 671 169 человек, из них получили первую дозу — 14 671 167 человек, получили две дозы — 13 625 553 человека. Получили дополнительную дозу —  3 302 человека, бустерную дозу —  3 672 человека. В общей сложности проведено 28 303 694 прививки.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.

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