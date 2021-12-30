Украинский военный ранен на Донбассе

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Пострадавший доставлен в больницу, состояние его здоровья — средней тяжести.



Всего за сутки штаб зафиксировал четыре нарушения со стороны незаконных сооруженных формирований.



Так, вблизи Новолуганского НВФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Трехизбенки стреляли из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от Новоселовки боевики открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия. В окрестностях Золотого-4 зафиксирован огонь из стрелкового оружия



Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



Группировка «ДНР» заявила об одном нарушении режима «тишины» — стреляли по ее позициям вблизи Озеряновки.



Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.