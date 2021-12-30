«ДНР»: Еще 224 заболевших и 40 смертей от коронавируса

За прошедшие сутки, 29 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 224 случая заражения коронавирусом. Кроме того, 275 человек выписаны после выздоровления, а 40 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 118 831 заболевший COVID-19. Из этого числа 107 513 пациентов выздоровели, а 9 242 человека умерли.



Продолжают болеть 2 076 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 48 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 35 человек. Всего на лечении находится 737 пациентов с пневмониями, из них 588 на кислородной поддержке (+18).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.