СБУ сообщила о подозрении командиру боевиков «ЛНР», которого ранее задержали

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований «ЛНР», которого ранее задержали при попытке пересечь линию соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По предварительной информации он потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции в Луганской области. Когда именно это произошло, не уточняется.



«В ходе досудебного расследования установлено, что задержанный является командиром вражеского мотострелкового подразделения. Под его руководством боевики группировки участвовали в обстрелах позиций украинских военных», — говорится в сообщении спецслужбы.



В прокуратуре уточнили, что подозреваемый — житель города Брянка — с 2019 года и до сих пор служил в «шестом отдельном мотострелковом казачьем полку имени Н. Платова», с 2021 года — командир одного из его отделений.



Кроме того, по данным следствия, в феврале 2020 года он получил гражданство РФ.



Северодонецкий городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие.