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Кремль раскрыл тему ближайших переговоров Байдена и Путина

30 декабря 2021, 13:28

Кремль раскрыл тему ближайших переговоров Байдена и Путина

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в предстоящем телефонном разговоре продолжат обсуждать те вопросы, которые они затронули в предыдущей беседе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Цель разговора очень понятная — продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видеоконференцсвязи. Это продолжение того обсуждения, которое было начато по ВКС. И плюс к этому, обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10-11-12 [января] будут происходить», — сказал он.

Песков напомнил, что после состоявшегося 7 декабря онлайн-саммита двух президентов российская сторона сформулировала свою позицию, которая была изложена в проекте двух документов, которые были доведены до сведения Вашингтона и ряда европейских столиц. Именно поэтому, «с точки зрения президента Путина, назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров [по безопасности и стратегической стабильности].

Песков также добавил, что Путину и Байдену предстоит обсудить «многое». «Любые переговоры ведутся с одной единственной целью — достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга», — заключил он.

Ранее в Белом доме объявили, что в четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор между Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путином. О звонке попросили в Кремле.

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