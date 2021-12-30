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Группа Фирташа продала титановый бизнес в Крыму российской компании

30 декабря 2021, 16:32

Группа Фирташа продала титановый бизнес в Крыму российской компании

Компания Ukrainian Chemical Products (ранее — «Крымский титан» из группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа) продала все активы в оккупированной Крыму российской компании «Русский титан». О сделке сообщила пресс-служба Group DF.

«Частное акционерное общество (ЧАО) Ukrainian Chemical Products, ранее известное как «Крымский титан», — крупный производитель диоксида титана (Армянск, Крым), продало все свои активы в Крыму компании «Русский титан» (РФ), — говорится в сообщении.

Сделка уже закрыта, соответствующие изменения внесены органами государственной регистрации Украины в реестры, уточнили в Group DF.

В апреле 2014 года ЧАО «Крымский титан» было перерегистрировано из крымского Армянска в Киев, а после было переименовано в Ukrainian Chemical Products.

В октябре 2014 года имущество «Крымского титана» передано в долгосрочную аренду российскому ООО «Титановые инвестиции».

«Крымский титан» находится под санкциями США и ЕС с 2015 года.

В июне 2021 года СНБО ввело санкции в отношении Фирташа. Поводом для этого, по словам секретаря ведомства Алексея Данилова, стали поставки сырья для российской военной промышленности. Адвокаты Фирташа тогда заявили, что их клиент «категорически отрицает обвинения СНБО».

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