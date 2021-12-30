Гайдай рассказал, когда Луганщина объединится с железнодорожной сетью Украины

В 2023 году в Луганской области начнется строительство железнодорожной ветки «Рубежное — Старобельск». Она соединит Луганщину с железнодорожной сетью Украины. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.



«Среди четырех вариантов выбрали наиболее оптимальный, а именно Рубежное — Старобельск. Он прост в строительстве и самый дешевый. Рассматривается возможность электрификации участка. Проектанты завершат работы примерно через четыре месяца. Дальше год на проектно-сметную документацию. И в 2023 году строительство стартует. За два-три года мы уже получим новый железнодорожный путь, новую ветку», — рассказал Гайдай.



Он отметил, что ориентировочная стоимость проекта составляет 8,3 млрд гривен.

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