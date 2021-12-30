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Данилов: России пока выгоднее расшатать внутреннюю ситуацию в Украине, а не нападать

30 декабря 2021, 19:26

Данилов: России пока выгоднее расшатать внутреннюю ситуацию в Украине, а не нападать

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов повторил недавнее заявление о ситуации на границах Украины.

«На сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны РФ мы с вами не видим. Что будет завтра – мы с вами об этом будем говорить завтра. На сегодня для России вопрос №1 – внутренняя дестабилизация в Украине», – сказал Данилов на брифинге, отвечая на вопрос о рисках полномасштабной военной агрессии РФ.

Он назвал «видом информационной атаки» распространение паники в украинском обществе и запугивание чрезвычайным положением.

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По данным СНБО, у границ Украины на расстоянии 200 км находится 122 тысячи российских военных, на расстоянии 400 км – 143,5 тысячи. 

Эскалация конфликта со стороны России возможна, но не обязательно, что это произойдет, считает министр обороны Алексей Резников. По его данным, суммарное количество войск в России и на оккупированных территориях, которое может быть использовано против Украины, оценивается в 94,3 тысячи человек.

Согласно снимкам разведки США, вблизи границы с Украиной сосредоточились около 70 тысячи контактников-резервистов, однако ожидается, что к ним присоединятся еще около 100 тысяч военных. Документ разведки также предполагает, что российские войска могут оставлять технику на тренировочных базах, чтобы обеспечить возможность быстрого нападения на Украину.

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