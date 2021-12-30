СНБО ввел санкции против людей и предприятий, причастных к оккупации Крыма

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 30 декабря ввел санкции против физических и юридических лиц, причастных к сооружению и эксплуатации транспортного перехода через Керченский пролив, который упрощенно называют крымским мостом.



Как говорится в сообщении пресс-службы СНБО, санкции ввели против 6 человек и 24 предприятий.



«Санкции введены в отношении 6 физических лиц и 24 юридических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, организации пассажирского железнодорожного сообщения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь с территорией Российской Федерации и нанесению ущерба национальному культурному наследию на территории г. Севастополь», – сообщила пресс-служба.



В нем уточняется, что в санкционный список также внесены 18 человек, причастных к вынесению неправосудных судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины на временно оккупированной территории Крыма.



Кроме этого санкции коснулись еще 52 человек, которые, занимая руководящие должности в структуре оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории АР Крым и «наносят существенный ущерб национальным интересам и безопасности Украинского народа».