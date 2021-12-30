Байден и Путин поговорили второй раз за месяц

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден провели официальный телефонный разговор. Он начался в 15:35 по вашингтонскому времени (22:35 по киевскому).



Это уже второй телефонный разговор лидеров США и РФ в этом месяце.



Разговор длился 50 минут. Однако подробности пока не сообщаются.



Ранее в Кремле заявили, что президенты были намерены сегодня продолжить обсуждать те вопросы, которые они затронули в предыдущей беседе. В частности, это обострение вокруг Украины, напряженная ситуация в Европе и текущие переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Байденом по телефону 9 декабря. Разговор состоялся через день после видеоконференции Байдена и Путина.