По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

Еще 13 человек умерли вследствие осложнений от COVID-19 на подконтрольной властям территории Донетчины. За сутки лаборатории сообщили о еще 350 случаях инфицирования коронавирусом. С начала пандемии ковидом заболели 167 523 человека, из которых 158 497 пациентов выздоровели, 5094 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 224 случая заражения коронавирусом, 40 пациентов умерли. За все время пандемии в группировке «ДНР» подтвердили 118 831 заболевшего: 107 513 пациентов выздоровели, а 9 242 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 86 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерли еще шесть больных. За все время исследований ковид выявлен в 59 719 случаях: 56 302 пациента выздоровели, 2202 — умерли.



В отдельных районах Луганской области выявили 26 случаев коронавируса, четверо пациентов умерли. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 21 479 заболевших: 18 088 пациентов выздоровели, а 3 066 — умерли.



Политика



Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден в ближайшее время проведут телефонный разговор. Точной даты звонка еще нет, однако лидеры пообщаются в скором времени.



Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в предстоящем телефонном разговоре продолжат обсуждать те вопросы, которые они затронули в предыдущей беседе, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



Права человека



Омбудсвумен Людмила Денисова призывает ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста способствовать предоставлению медицинской помощи Григорию Синченко, которого удерживают в подвале СИЗО в оккупированном Донецке. В плену Синченко подвергся жестоким пыткам, из-за чего предпринимал попытку самоубийства. Сейчас он находится в критическом состоянии.



Общество



Бывший комендант донецкой тюрьмы группировки «ДНР» «Изоляция» Денис Куликовский по прозвищу «Палыч» сотрудничал со Службой безопасности Украины минимум с 2019 года. Об этом говорится в расследовании «Радио Свобода». «Палыч» был задержан в Киеве только в ночь на 9 ноября 2021 года сотрудниками СБУ. Во время избрания меры пресечения в суде, Куликовский признался, что последние два года жил в столице.



Служба безопасности Украины сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований «ЛНР», которого ранее задержали при попытке пересечь линию соприкосновения.



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