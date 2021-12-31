Число новых случаев ковида в Украине выросло до 7 тысяч за сутки

За среду, 29 декабря, в Украине выявили 7 029 случаев заражения коронавирусом, что на 1 099 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 8 609 пациентов, умерли 209 человек. Вчера госпитализировали 1 578 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 667 649 человек. Из них выздоровели 3 468 858 пациентов, а умерли 95 899 человек.



Вчера вакцинировались 101 705 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 698 234 человека, из них получили первую дозу — 14 698 232 человека, получили две дозы — 13 698 387 человек. Получили дополнительную дозу — 3 880 человек, бустерную дозу — 4 900 человек. В общей сложности проведено 28 405 399 прививок.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.