«ДНР»: Еще 171 заболевший и 39 умерших от коронавируса

За минувшие сутки, 30 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 171 случай заражения коронавирусом. Кроме того, 340 человек выписаны после выздоровления, а 39 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтвердили 119 002 заболевших COVID-19. Из этого числа 107 853 пациента выздоровели, а 9 281 человек умер.



Продолжают болеть 1 868 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 50 случаев пневмоний, из них госпитализирован 31 человек. Всего на лечении находится 697 пациентов с пневмониями, из них 520 на кислородной поддержке.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.