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«ДНР»: Еще 171 заболевший и 39 умерших от коронавируса

31 декабря 2021, 10:20

«ДНР»: Еще 171 заболевший и 39 умерших от коронавируса

За минувшие сутки, 30 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 171 случай заражения коронавирусом. Кроме того, 340 человек выписаны после выздоровления, а 39 умерли.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтвердили 119 002 заболевших COVID-19. Из этого числа 107 853 пациента выздоровели, а 9 281 человек умер.

Продолжают болеть 1 868 пациентов.

Кроме того, за сутки выявлено 50 случаев пневмоний, из них госпитализирован 31 человек. Всего на лечении находится 697 пациентов с пневмониями, из них 520 на кислородной поддержке.

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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