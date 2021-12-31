На Донбассе за сутки — более 400 заболевших COVID-19, десятеро умерли

Еще семеро человек с коронавирусом скончались на подконтрольной властям территории Донецкой области. В Луганской области за сутки зарегистрировано три летальных случая. Об этом сообщили местные облгосадминистрации.



За четверг, 30 декабря, лаборатории Донецкой области сообщили о 362 новых случаях инфицирования, на Луганщине — 55 новых случаев.



С начала пандемии на Донетчине ковидом заболели 167 885 человек (159 267 пациентов выздоровели, 5101 — умерли), на Луганщине — 59 774 заболевших (56 353 человека выздоровели, 2205 — умерли).

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