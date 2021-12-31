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На Луганщине предстанут перед судом три антивакцинатора

31 декабря 2021, 14:56

На Луганщине предстанут перед судом три антивакцинатора

Прокуратура Сватово завершила досудебные расследования в отношении лиц, использовавших поддельные международные COVID-сертификаты. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Три факта имели место в декабре 2021 года на территории Сватовского района. Так, в поселке Троицкое местная жительница предоставила правоохранителям поддельный сертификат про вакцинацию в магазине. Она полностью признало свою вину.

Еще один факт задокументирован в кафе в поселке Белокуракино. Мужчина предъявил полицейским поддельный сертификат, который он приобрел накануне на временно оккупированной территории Донецкой области.

Третий подозреваемый использовал поддельный ковид-сертификат на автостанции в Сватово.

«По результатам проведения сотрудниками экспертных исследований трех COVID-сертификатов установлены факты подделки документов», — говорится в сообщении.

Все три обвинительные акты направлены в суд.

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