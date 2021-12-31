Азаров добивается снятия санкций через украинский суд

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск сбежавшего экс-премьера Николая Азарова, которым он намеревается добиться снятия с него украинских санкций. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Иск Азарова направлен к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности.



«Среди требований иска — признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения», — говорится в сообщении.



Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.



Европейский Союз исключил Азарова из своего санкционного списка в марте 2020 года.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева открыл производство по иску сбежавшего президента Виктора Януковича к Верховной Раде. Иск касается спора по поводу признания факта его самоустранения от должности президента.