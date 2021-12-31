Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пушилин допустил «косовский вариант» для Донецка и Луганска

31 декабря 2021, 20:30

Пушилин допустил «косовский вариант» для Донецка и Луганска

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что Донецк и Луганск якобы могут самостоятельно определять свое будущее вне Украины. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее, 23 декабря, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что будущее Донбасса должны определять люди, живущие в регионе.

«Заявление президента РФ очень четко пересекается с теми устремлениями, которые у нас были и остаются с 2014 года. Почему не получается и что нужно делать — вопрос крайне сложный. В течение восьми лет данный рецепт, который был в какой-то степени сформирован в виде Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, не работает», — подчеркнул Пушилин.

Он подчеркнул, что «войны хотелось бы избежать». При этом Пушилин заявил, что Киев якобы ведет себя крайне агрессивно, «и усугубляется это поддержкой со стороны стран Запада». По его мнению, у Донбасса есть два пути дальнейшего развития. Первый — «самоопределение внутри Украины».

«Но с учетом того, что Украина тот шанс, который ей предоставлялся с помощью механизма Минских соглашений, не использует, у республик появляется возможность требовать самоопределения уже вне государства Украина. Что также прописано в определенных международных нормативных правовых актах и что способствовало появлению, например, такой страны как Косово», — рассказал Пушилин.

Республика Косово — частично признанное государство на Балкан. В основном ее населяют албанцы, однако присутствует и сербское население. Согласно конституции Сербии, данная территория является ее частью и входит в состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

Читайте также:

«Гарантии безопасности». Признает ли Кремль «ДНР» и «ЛНР»?

Еще по теме

Люди
Денис Пушилин
Организации
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:30
Пушилин допустил «косовский вариант» для Донецка и Луганска
16:00
Основателя военно-патриотических клубов «ДНР» будут судить за вовлечение детей в преступления
13:39
«ЛНР» повышает стоимость проезда в общественном транспорте с 10 января
12:27
КПВВ «ДНР» под Донецком будет работать 3 января: правила проезда
10:20
«ДНР»: Еще 171 заболевший и 39 умерших от коронавируса
09:30
«ЛНР» повышает тарифы на коммунальные услуги с нового года
09:06
«ЛНР» заявила о 41 заболевшем ковидом и одном умершем за сутки
23:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 декабря
15:57
Пережил пытки в Донецке и попытку суицида. Пленный Синченко находится в критическом состоянии
13:07
В Красном Луче упала главная новогодняя елка
12:07
«ДНР»: Еще 224 заболевших и 40 смертей от коронавируса
09:47
«ЛНР» заявила о 26 заболевших и четырех умерших от ковида за сутки
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 декабря
22:37
«ЛНР» разрешила работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь, но не всех
16:52
Кабмин отменил обязательную установку приложения «Вдома» для пересечения КПВВ
все новости
21:49
Зеленский поговорит с Байденом 2 января
20:30
Пушилин допустил «косовский вариант» для Донецка и Луганска
17:04
Азаров добивается снятия санкций через украинский суд
16:00
Основателя военно-патриотических клубов «ДНР» будут судить за вовлечение детей в преступления
14:56
На Луганщине предстанут перед судом три антивакцинатора
14:04
Путин пригрозил Байдену разрывом отношений между странами
13:39
«ЛНР» повышает стоимость проезда в общественном транспорте с 10 января
12:37
На Донбассе за сутки — более 400 заболевших COVID-19, десятеро умерли
12:27
КПВВ «ДНР» под Донецком будет работать 3 января: правила проезда
10:32
Лавров пригрозил Украине «адекватным ответом» по Донбассу
10:20
«ДНР»: Еще 171 заболевший и 39 умерших от коронавируса
09:49
Россия увеличила переброску военной техники к границе с Украиной — CIT
09:30
«ЛНР» повышает тарифы на коммунальные услуги с нового года
09:06
«ЛНР» заявила о 41 заболевшем ковидом и одном умершем за сутки
08:47
Штаб ООС сообщил о трех обстрелах на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28
Квартира Бородая в Дубае и химическое оружие на Донбассе. Дайджест НД ►
26 декабря, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция