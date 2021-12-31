Пушилин допустил «косовский вариант» для Донецка и Луганска

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что Донецк и Луганск якобы могут самостоятельно определять свое будущее вне Украины. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».



Ранее, 23 декабря, президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что будущее Донбасса должны определять люди, живущие в регионе.



«Заявление президента РФ очень четко пересекается с теми устремлениями, которые у нас были и остаются с 2014 года. Почему не получается и что нужно делать — вопрос крайне сложный. В течение восьми лет данный рецепт, который был в какой-то степени сформирован в виде Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, не работает», — подчеркнул Пушилин.



Он подчеркнул, что «войны хотелось бы избежать». При этом Пушилин заявил, что Киев якобы ведет себя крайне агрессивно, «и усугубляется это поддержкой со стороны стран Запада». По его мнению, у Донбасса есть два пути дальнейшего развития. Первый — «самоопределение внутри Украины».



«Но с учетом того, что Украина тот шанс, который ей предоставлялся с помощью механизма Минских соглашений, не использует, у республик появляется возможность требовать самоопределения уже вне государства Украина. Что также прописано в определенных международных нормативных правовых актах и что способствовало появлению, например, такой страны как Косово», — рассказал Пушилин.

Республика Косово — частично признанное государство на Балкан. В основном ее населяют албанцы, однако присутствует и сербское население. Согласно конституции Сербии, данная территория является ее частью и входит в состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.