Зеленский поговорит с Байденом 2 января

Президент Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом США Джо Байденом в воскресенье, 2 января.



«Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером — США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с президентом США, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе», — написал Зеленский в Twitter.

Як ми й домовилися з нашим стратегічним партнером – , нічого про без . Запланували в неділю чергові перемовини з @POTUS, щоб скоординувати наші кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2021

Представитель Белого дома уточнил, что Байден еще раз подтвердит поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины, обсудит с Зеленским скопление войск России на границе страны и подготовку к предстоящим дипломатическим контактам с Москвой, которые должны помочь снизить эскалацию, передает корреспондентка The Associated Press.

Накануне Джо Байден поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.