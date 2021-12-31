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Зеленский поговорит с Байденом 2 января

31 декабря 2021, 21:49

Зеленский поговорит с Байденом 2 января

Президент Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом США Джо Байденом в воскресенье, 2 января.

«Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером — США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с президентом США, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе», — написал Зеленский в Twitter.

Представитель Белого дома уточнил, что Байден еще раз подтвердит поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины, обсудит с Зеленским скопление войск России на границе страны и подготовку к предстоящим дипломатическим контактам с Москвой, которые должны помочь снизить эскалацию, передает корреспондентка The Associated Press.

Накануне Джо Байден поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

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