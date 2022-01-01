Зеленский назначил командующего Сил территориальной обороны ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Юрия Галушкина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



В Офисе президента напомнили, что с 1 января 2022 года вводится в действие Закон Украины «Об основах национального сопротивления», согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.



Как отмечается, Юрий Галушкин — опытный боевой генерал.



В частности, в 2001-2002 годах он участвовал в международной миротворческой операции в Косово (Союзная Республика Югославия). С 2014 года участвовал в АТО на Донбассе, с июня 2014 по январь 2015 года исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск ВСУ. После того, как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВСУ, Юрий Галушкин был назначен заместителем командующего.