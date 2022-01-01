Нужна срочная операция: Боевики «ДНР» больше двух лет удерживают в плену врача из Макеевки

Врача из Макеевки Наталью Стаценко с 2019 года удерживают в плену боевики «ДНР». Состояние ее здоровья ухудшилось, требуется срочная операция. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.



По ее информации, в руки незаконных вооруженных формирований Наталья Стаценко попала 10 июля 2019 года. Первые три месяца ее содержали в секретной тюрьме так называемого «министерства госбезопасности» «Изоляции», а затем перевели в СИЗО №5 Донецка. Женщину обвиняют в «шпионаже» в пользу Украины и проукраинской деятельности. Все это время родные не видели ее, от бывших заложников стало известно, что к женщине применяется психологическое давление.



Наталья Стаценко. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

«Состояние здоровья Натальи — критическое, она нуждается в срочном лечении. Во время плена у нашей согражданки обострилось хроническое заболевание спины, сопровождающееся значительным нарушением статико-динамических функций позвоночника. В августе 2021 года родным удалось добиться проведения МРТ, рентгенологического обследования и консультации с врачом-нейрохирургом. Выводы медиков неутешительны: Наталье срочно необходимо провести операцию по удалению трех межпозвоночных дисков шейного отдела и вживлению на их место имплантов», — написала Денисова.



Она отметила, что после хирургического вмешательства женщине предстоит длительный период реабилитации, который невозможно обеспечить в условиях заключения, поэтому единственным шансом на спасение Натальи является освобождение.



«Обращаюсь к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотте Реландер и руководству МККК в Украине содействовать оказанию медицинской помощи. Учитывая критическое состояние здоровья Натальи Стаценко, настаиваю на ее освобождении», — подчеркнула омбудсвумен.

В декабре украинские правозащитники запустили флешмоб в соцсетях «Рождество для врача Натальи Стаценко» и обратились к Российской Федерации и к «властям» Донецка с просьбой проявить человечность и отпустить Наталью Стаценко на срочную операцию.