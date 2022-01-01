В больнице Мариуполя в новогодний вечер тушили пожар

В Мариуполе в в здании городской больницы №4 вечером 31 декабря возник пожар. Обошлось без пострадавших, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.



Сообщение о пожаре поступило на телефон Службы спасения в 19:34.



«По прибытию спасатели выяснили, что в трехэтажном здании городской больницы №4 на втором этаже в хирургическом отделении в комнате санитарки возник пожар на площади около 2 м кв. До прибытия подразделений ГСЧС персоналом больницы проведена эвакуация 13 пациентов и 7 работников», — рассказали в областном управлении ГСЧС.



Как уточняется, пожар был локализован в 19:59 и ликвидирован в 20:10. Жертв и пострадавших нет.