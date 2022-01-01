Самолет-разведчик США второй раз за неделю пролетел над Донбассом — CNN

Перед разговором президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина 30 декабря ВВС США совершили полет над восточной Украиной для сбора разведданных о военной ситуации на местах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.



Как отмечается, это был второй раз на этой неделе, когда США выполнили такую миссию с использованием совместной радиолокационной системы наблюдения за целями E-8C (JSTARS).



Первый полет самолета JSTARS над регионом состоялся в понедельник, 27 декабря, сообщил Расс Волфкил, представитель Европейского командования США.



По его словам, США «обычно используют самолеты в Черноморском регионе для поддержки различных целей разведки США и коалиции», но эти полеты выполняются в то время, когда США пытаются собрать разведывательную информацию о передвижениях российских войск вдоль границы с Украиной.



Система JSTARS может отслеживать наземные транспортные средства, когда они движутся, собирать изображения и передавать фотографии и треки движущихся формирований, а также может обнаруживать воздушные суда.