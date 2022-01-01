Верещук: В ОРДЛО проживает около 2 миллионов человек, точных данных нет

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей проживают около 2 млн человек, но точной информации нет. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью «НВ».



Она ответила на вопрос о том, что ее предшественник Алексей Резников заявил, что на май 2020 года в ОРДЛО проживало 1,6 млн человек, а в ООН в 2019 году подсчитали по количеству потребленной воды и утверждали, что там 2,8 млн жителей.



«У меня нет таких данных», — ответила Верещук.



По ее словам, точно сосчитать количество людей на временно оккупированных территориях невозможно. По приблизительным данным, сказала вице-премьер, там проживают 2 млн человек.