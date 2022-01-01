«ДНР»: В Донецке обрушилась трамвайная остановка

Сегодня в подконтрольном группировке «ДНР» Донецке упала трамвайная остановка. Об этом сообщил «мэр» Донецка при «ДНР» Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.



По его словам, ЧП случилось в Пролетарском районе города.



«Произошло обрушение остановочного трамвайного павильона по ул. Пролетарской (ост. ул. Б. Орлова). Пострадавших нет», — написал Кулемзин.



Он добавил, что в данное время ведутся аварийные работы коммунальным предприятием «Донэлектроавтотранс».



Очевидцы сообщают в соцсетях, что остановка упала на проезжую часть.