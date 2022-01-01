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В Минреинтеграции хотят купить для переселенцев 3 тысячи квартир в этом году

01 января 2022, 15:26

В Минреинтеграции хотят купить для переселенцев 3 тысячи квартир в этом году

Для внутренне перемещенных лиц в Украине действует програма приобретения жилья. В 2022 году ее планируют расширить. Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью «НВ».

Она отметила, что в Украине есть стратегия в отношении внутренне перемещенных лиц, в которой определено семь четких целей, включая жилье, работу, большой акцент делается на молодежь.

По словам Верещук, государство не строит, а покупает жилье для переселенцев.

«Государство не строит, мы покупаем. Речь идет о сотнях [квартир], а нужно, чтобы речь шла о тысячах», — сказала она.

В 2022 году в Минреинтеграции надеются увеличить количество жилья для переселенцев.

«Это очень амбициозный план, но я надеюсь, мы сможем его выполнить — три тысячи квартир», — отметила Верещук.

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