США увеличат объем помощи Украине — Маркарова

В 2022 году Украина, кроме запланированных 300 миллионов долларов, ожидает получить от США и другую помощь, детали которой пока раскрывать рано. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью «Радио Свобода».



«Есть непосредственно прямая помощь, которую нам оказывают США через свой бюджет — на 2022 год эта сумма уже больше, то есть она увеличена до 300 миллионов. И компонент, который может идти на летальное оборонительное вооружение, тоже увеличен. Это та сумма, которая закладывается на год, и по которой наши оборонные ведомства сотрудничают друг с другом, определяют, что будет входить в эту часть. Есть вторая часть помощи. И это как раз эта помощь, по которой мы получаем совместные тренинги, вооружение, "Джавелины"… Что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень того защитного оружия, которое мы можем получить», — сказала Оксана Маркарова.



Она отметила, что еще одной частью взаимодействия США и Украины является военно-техническое сотрудничество.



«Это сотрудничество по линии "Укроборонпрома", министерства промышленности, там, где мы сотрудничаем с компаниями сектора обороны и где мы можем делать общие проекты, покупать некоторые вещи, которые нам нужны. Есть еще два пути, как мы сотрудничаем с США. И один уже был использован (во время визита в прошлом году было показано, как это скоро может быть), когда президент США своим указом выделяет дополнительную помощь. Это дополнительно к тем средствам, которые заложены в бюджете», — рассказала посол.

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