Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

США увеличат объем помощи Украине — Маркарова

01 января 2022, 15:57

США увеличат объем помощи Украине — Маркарова

В 2022 году Украина, кроме запланированных 300 миллионов долларов, ожидает получить от США и другую помощь, детали которой пока раскрывать рано. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью «Радио Свобода».

«Есть непосредственно прямая помощь, которую нам оказывают США через свой бюджет — на 2022 год эта сумма уже больше, то есть она увеличена до 300 миллионов. И компонент, который может идти на летальное оборонительное вооружение, тоже увеличен. Это та сумма, которая закладывается на год, и по которой наши оборонные ведомства сотрудничают друг с другом, определяют, что будет входить в эту часть. Есть вторая часть помощи. И это как раз эта помощь, по которой мы получаем совместные тренинги, вооружение, "Джавелины"… Что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень того защитного оружия, которое мы можем получить», — сказала Оксана Маркарова.

Она отметила, что еще одной частью взаимодействия США и Украины является военно-техническое сотрудничество.

«Это сотрудничество по линии "Укроборонпрома", министерства промышленности, там, где мы сотрудничаем с компаниями сектора обороны и где мы можем делать общие проекты, покупать некоторые вещи, которые нам нужны. Есть еще два пути, как мы сотрудничаем с США. И один уже был использован (во время визита в прошлом году было показано, как это скоро может быть), когда президент США своим указом выделяет дополнительную помощь. Это дополнительно к тем средствам, которые заложены в бюджете», — рассказала посол.

Читайте также:

Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год с военной помощью Украине 

Еще по теме

Прочее
США-Украина

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:29
«Мерседес» всмятку: В Макеевке маршрутка попала в аварию
14:52
«ДНР»: В Донецке обрушилась трамвайная остановка
20:30
Пушилин допустил «косовский вариант» для Донецка и Луганска
16:00
Основателя военно-патриотических клубов «ДНР» будут судить за вовлечение детей в преступления
13:39
«ЛНР» повышает стоимость проезда в общественном транспорте с 10 января
12:27
КПВВ «ДНР» под Донецком будет работать 3 января: правила проезда
10:20
«ДНР»: Еще 171 заболевший и 39 умерших от коронавируса
09:30
«ЛНР» повышает тарифы на коммунальные услуги с нового года
09:06
«ЛНР» заявила о 41 заболевшем ковидом и одном умершем за сутки
23:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 декабря
15:57
Пережил пытки в Донецке и попытку суицида. Пленный Синченко находится в критическом состоянии
13:07
В Красном Луче упала главная новогодняя елка
12:07
«ДНР»: Еще 224 заболевших и 40 смертей от коронавируса
09:47
«ЛНР» заявила о 26 заболевших и четырех умерших от ковида за сутки
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 декабря
все новости
17:19
ООС: Боевики 4 раза открывали огонь в течение дня
16:58
Зеленский назначил главу Госбюро расследований
16:29
«Мерседес» всмятку: В Макеевке маршрутка попала в аварию
15:57
США увеличат объем помощи Украине — Маркарова
15:26
В Минреинтеграции хотят купить для переселенцев 3 тысячи квартир в этом году
14:52
«ДНР»: В Донецке обрушилась трамвайная остановка
14:37
Верещук: В ОРДЛО проживает около 2 миллионов человек, точных данных нет
13:28
Приоритет — урегулирование конфликтов: Польша возглавит ОБСЕ
12:43
На Донетчине от коронавируса умерли еще 7 человек
12:14
Самолет-разведчик США второй раз за неделю пролетел над Донбассом — CNN
11:37
В больнице Мариуполя в новогодний вечер тушили пожар
10:59
Нужна срочная операция: Боевики «ДНР» больше двух лет удерживают в плену врача из Макеевки
10:42
С 1 января в Украине повысят пенсии: Кому и на сколько
09:16
Зеленский назначил командующего Сил территориальной обороны ВСУ
08:43
Новый год на Донбассе начался с обстрелов. Погиб украинский военный
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция