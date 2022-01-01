«Мерседес» всмятку: В Макеевке маршрутка попала в аварию

Сегодня, 1 января, в подконтрольной группировке «ДНР» Макеевке произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
В местных пабликах пишут, что авария произошла в Червоногвардейском районе города, на границе Донецка и Макеевки столкнулись автобус 23-го маршрута и легковой автомобиль «Мерседес».
По словам очевидцев, погибли два пассажира «Мерседеса».
Официальной информации по поводу ДТП и пострадавших пока нет.
Читайте также:«ДНР»: В Донецке обрушилась трамвайная остановка