«Мерседес» всмятку: В Макеевке маршрутка попала в аварию

ДТП в Червоногвардейском районе Макеевки. Фото из соцсетей

Сегодня, 1 января, в подконтрольной группировке «ДНР» Макеевке произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.



В местных пабликах пишут, что авария произошла в Червоногвардейском районе города, на границе Донецка и Макеевки столкнулись автобус 23-го маршрута и легковой автомобиль «Мерседес».



По словам очевидцев, погибли два пассажира «Мерседеса».



Официальной информации по поводу ДТП и пострадавших пока нет.