Зеленский назначил главу Госбюро расследований

Президент Украины Владимир Зеленский назначил директором Государственного бюро расследований (ГБР) Алексея Сухачева. Соответствующий указ от 31 декабря опубликован на сайте главы государства.



До назначения Алексей Сухачев был и.о. главы ГБР, и конкурсная комиссия определила его победителем конкурса на должность директора бюро.



Алексей Сухачев имеет степень доктора юридических наук. С 2000 года он служил в органах государственной безопасности, был заместителем начальника главного управления центрального управления СБУ.



В 2017-2019 годах Сухачев работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры Украины. В 2019-2020 годах проходил военную службу в Службе внешней разведки.

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