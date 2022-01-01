Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Славянске состоялось факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

01 января 2022, 19:17

В Славянске состоялось факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

Фото: Sergei Chabar / Facebook Фото: Sergei Chabar / Facebook

В Славянске Донецкой области вечером 1 января представители националистических организаций провели традиционное факельное шествие, посвященное дню рождения Степана Бандеры.

В мероприятии приняли участие более ста человек. Организатором выступила партия «Свобода». В шествии участвовали и приехавшие из других городов Донетчины.

Факельное шествие в первый день нового года является традиционным среди украинских националистов и проводятся во многих городах страны. В Славянске мероприятие проводится с 2016 года.

1 января 2022 года отмечается 113-я годовщина со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Он считается одним из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века.

Еще по теме

Места
Славянск
Люди
степан бандера

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:29
«Мерседес» всмятку: В Макеевке маршрутка попала в аварию
14:52
«ДНР»: В Донецке обрушилась трамвайная остановка
20:30
Пушилин допустил «косовский вариант» для Донецка и Луганска
16:00
Основателя военно-патриотических клубов «ДНР» будут судить за вовлечение детей в преступления
13:39
«ЛНР» повышает стоимость проезда в общественном транспорте с 10 января
12:27
КПВВ «ДНР» под Донецком будет работать 3 января: правила проезда
10:20
«ДНР»: Еще 171 заболевший и 39 умерших от коронавируса
09:30
«ЛНР» повышает тарифы на коммунальные услуги с нового года
09:06
«ЛНР» заявила о 41 заболевшем ковидом и одном умершем за сутки
23:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 декабря
15:57
Пережил пытки в Донецке и попытку суицида. Пленный Синченко находится в критическом состоянии
13:07
В Красном Луче упала главная новогодняя елка
12:07
«ДНР»: Еще 224 заболевших и 40 смертей от коронавируса
09:47
«ЛНР» заявила о 26 заболевших и четырех умерших от ковида за сутки
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 декабря
все новости
19:17
В Славянске состоялось факельное шествие в честь дня рождения Бандеры
17:19
ООС: Боевики 4 раза открывали огонь в течение дня
16:58
Зеленский назначил главу Госбюро расследований
16:29
«Мерседес» всмятку: В Макеевке маршрутка попала в аварию
15:57
США увеличат объем помощи Украине — Маркарова
15:26
В Минреинтеграции хотят купить для переселенцев 3 тысячи квартир в этом году
14:52
«ДНР»: В Донецке обрушилась трамвайная остановка
14:37
Верещук: В ОРДЛО проживает около 2 миллионов человек, точных данных нет
13:28
Приоритет — урегулирование конфликтов: Польша возглавит ОБСЕ
12:43
На Донетчине от коронавируса умерли еще 7 человек
12:14
Самолет-разведчик США второй раз за неделю пролетел над Донбассом — CNN
11:37
В больнице Мариуполя в новогодний вечер тушили пожар
10:59
Нужна срочная операция: Боевики «ДНР» больше двух лет удерживают в плену врача из Макеевки
10:42
С 1 января в Украине повысят пенсии: Кому и на сколько
09:16
Зеленский назначил командующего Сил территориальной обороны ВСУ
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция