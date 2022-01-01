В Славянске состоялось факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

Фото: Sergei Chabar / Facebook

В Славянске Донецкой области вечером 1 января представители националистических организаций провели традиционное факельное шествие, посвященное дню рождения Степана Бандеры.



В мероприятии приняли участие более ста человек. Организатором выступила партия «Свобода». В шествии участвовали и приехавшие из других городов Донетчины.



Факельное шествие в первый день нового года является традиционным среди украинских националистов и проводятся во многих городах страны. В Славянске мероприятие проводится с 2016 года.



1 января 2022 года отмечается 113-я годовщина со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Он считается одним из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века.