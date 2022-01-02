Донбасс: 1 января было четыре обстрела

За субботу, 1 января, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил (ООС).



Из автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям стреляли в районе Широкино. Вблизи Новолуганского – из гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Водяного Донецкой области боевики открывали огонь из противотанковых гранатометов. Недалеко от Зайцево – из автоматических станковых гранатометов.



С начала суток 2 января нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы на Донбассе не прекратились.