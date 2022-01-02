Кузин: Очередное обострение ковида в Украине начнется в феврале

Во второй половине января и в феврале будет наблюдаться повышение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, которое, скорее всего, уже будет вызвано новым штаммом «омикрон». Такой прогноз сделал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире «Украинского радио».



При этом, пик роста заболеваемости ожидается в середине февраля.



По словам главсанврача, по состоянию на 30 декабря в Украине было обнаружено всего шесть лабораторно подтвержденных случаев «омикрона».



Согласно клиническим данным, инфицирование новым штаммом приводит к более легкому течению болезни, чем при штамме «дельта». Однако этот штамм передается гораздо быстрее чем «дельта».



Кузин отметил, что эффективность полного курса вакцинации при штамме «омикрон» несколько снижается, а бустерная доза может частично помочь.



Как сообщал ранее Кузин, в Украину в 2022 году поступит около 42 млн доз вакцин от COVID-19.