Грузоперевозка угля и руды в Украине подорожала

С 1 января 2022 года в Украине выросли тарифы на перевозки группы грузов первого тарифного класса по железной дороге возрастут на 9%. В частности, речь идет о перевозке руды и угля.



Соответствующий приказ министерства инфраструктуры Украины №586 был принят 29 октября 2021 года.



В министерстве считают, что это позволит сократить диспропорцию между уровнями тарифных классов грузов и усовершенствовать тарифную политику. А новые расценки позволят «Укрзалізниці» заработать дополнительно 2,31 миллиардов гривен уже в следующем году.



В министерстве также подсчитали, что нововведение позволит увеличить в 2022 году налоговые поступления в госбюджет на 117,2 миллионов гривен и обеспечит ремонт вагонов и ж/д инфраструктуры.



