Израиль указал Украине на антисемитские проявления во время марша в честь Бандеры

Посольство Израиля в Украине осудило марш ко дню рождения Степана Бандеры, который прошел Киеве. Израиль акцентировал внимание на антисемитских проявлениях во время марша.



«Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша по закону, принятому в 2021 году», – указано на официальной странице посольства в Twitter.

Читайте также: В Славянске состоялось факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

Вечером 1 января в Киеве, а также ряде других украинских городов состоялся традиционный марш чести и достоинства ко дню рождения одного из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века.