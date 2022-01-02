Кремль не хочет выполнять «Минск» и заявляет о «тупике» мирного процесса

По мнению представителей Кремля, перспективы восстановления мира на Донбассе якобы отдаляются на неопределенный срок из-за того, что Украина объявляет Россию стороной конфликта на Донбассе и приписывает ей обязательства по выполнению Минских соглашений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает «ТАСС».



Кроме этого, в Кремле по-прежнему хотят, чтобы украинская власть вела мирные переговоры напрямую с представителями группировок «Л-ДНР».



«Вместе с тем открытым остается вопрос, как продвигаться в направлении полного выполнения поддержанных Вашингтоном Минских соглашений на фоне категорического отказа Украины от имплементации их другого краеугольного положения – поддержания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском», – заявил Руденко.