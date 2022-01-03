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Чуть более 1800 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

03 января 2022, 08:20

Чуть более 1800 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За воскресенье, 2 января, в Украине выявили 1 804 случая заражения коронавирусом, что на 59 случаев меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 2 537 пациентов, умерли 114 человек. Вчера госпитализировали 1 168 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 676 342 человека. Из них выздоровели 3 479 725 пациентов, а умер 96 301 человек.

1 и 2 января пункты и центры вакцинации были закрыты, поетому прививки от коронаивруса не проводились.

С начала прививочной кампании вакцинировались 14 713 311 человек, из них получили первую дозу — 14 713 309 человек, получил две дозы — 13 734 741 человека. Получили дополнительную дозу —  4 063 человека, бустерную дозу —  5 452 человека. В общей сложности проведено  28 457 565 прививки.

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