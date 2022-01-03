Ермак: Важно предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье в особо отметил упорство и усилия Украины для возвращения к полноценному соблюдению режима прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе.



Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии по итогам разговора президентов Украины и США, который поступил агентству «Интерфакс-Украина».



«При этом, добавлю, очень важно продолжить работу над верификацией, поскольку мы фиксируем все большее количество нарушений режима прекращения огня», — отметил Ермак.



По его словам, «сейчас самое главное — предотвратить дальнейшую эскалацию, поэтому США и Украина будут делать все возможное для этого».



«Сама частота контактов говорит о мощном партнерстве Украины и Соединенных Штатов. Благодарны американским партнерам за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — подчеркнул руководитель ОП.



По словам Ермака, разговор Байдена и Зеленского длился более полутора часов.

Трехсторонняя контактная группа вчера, 22 декабря, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы на Донбассе полностью не прекратились.