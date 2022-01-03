Донбасс и ситуация на границе. У Зеленского назвали ключевую тему переговоров с Байденом

Ключевой темой переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена стала ситуация на востоке и на границах Украины. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении Офиса президента по итогам телефонного разговора двух лидеров 2 января.



Отмечается, что Зеленский поприветствовал активную роль США в урегулировании ситуации, отметив важность запланированных на январь 2022 года международно-правовых мероприятий.



«Высоко ценю поддержку Соединенными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина — НАТО», — приводит слова президента Украины его офис.

Зеленский выразил благодарность за поддержку Байденом принципа «ничего об Украине без Украины», а также за готовность американской стороны «принять решительные меры в случае осуществления Россией агрессии против нашего государства».



Также на Банковой отметили, что «стороны обсудили шаги, которые совершает Украина в рамках Минского и Нормандского форматов, и отметили важность дальнейших дипломатических усилий».



«Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но и европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях», — отметил Зеленский.



Лидеры двух государств также обсудили экономические и энергетические вызовы в сфере безопасности. В ОП рассказали, что Зеленский проинформировал Байдена «о продвижении экономических реформ в нашей стране и мерах, предпринимаемых с целью укрепления стабильности и деолигархизации».



Во время разговора в очередной раз была подтверждена неизменная поддержка со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроинтеграционных устремлений.



Разговор Зеленского и Байдена длился более полутора часов, добавили в ОП.