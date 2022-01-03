За минувшие сутки, 2 января, в Донецкой области выявили 66 случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 110 человек, а умерли 5.



Об этом сообщается на сайте системы монииторинга распространения коронавируса СНБО.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 168 151 заболевшего COVID-19. Из них 159 928 пациентов выздоровели, а 5 114 человек умерли.



В Луганской области за воскресенье выявили 4 случая коронавируса, а умерли три человека.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины зафиксировано 59 825 заболевших COVID-19. Из них 56 414 пациентов выздоровели, а 2 211 человек умерли.