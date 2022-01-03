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Украинский режиссер Евгений Лавренчук задержан в Италии по запросу России

03 января 2022, 18:39

Украинский режиссер Евгений Лавренчук задержан в Италии по запросу России

Украинский театральный режиссер Евгений Лавренчук задержан в итальянском Неаполе по запросу России о его экстрадиции в РФ. С 17 декабря он находится в итальянском СИЗО. Об этом сообщается на Facebook-странице Free Eugene Lavrenchuk. 

Кураторка группы Марианна Гудич-Палий написала, что российская сторона утверждает, что Евгений Лавренчук, находясь на территории России 8 лет назад, якобы совершил уголовное правонарушение.

«В настоящее время итальянская сторона изучает запрос, представленный из России. Детали дела пока не разглашаются, но известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ. Почему его задержали именно сейчас и почему до сих пор нет конкретных документов по этому делу —  неизвестно. Евгений получает поддержку со стороны консульства Украины в Италии и адвоката, пытающегося предотвратить экстрадицию Евгения в Россию, понимая политическую ситуацию между Украиной и Россией и возможные последствия данного дела, учитывая, что Евгений Лавренчук поддерживал Украину, даже работая в России, и покинул Россию по политическим причинам, когда началась война», — сообщила Гудич-Палий.

В МИД Украины подтвердили задержание в Италии украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука по запросу России. Спикер МИД Олег Николенко отметил, что Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь Лавренчуку. По его словам, суд в Неаполе избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса.

«В настоящее время консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов. 31 декабря нашего гражданина посетил консул. Условия его содержания под стражей приемлемые, состояние здоровья удовлетворительное. Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле», — сообщил Николенко.

Евгений Лавренчук — украинский театральный режиссер, номинант Шевченковской премии, бывший главный режиссер Одесского театра оперы и балета.

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