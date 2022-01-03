Недостроенное метро в Донецке хотят порезать на металлолом — правозащитники

Группировка «ДНР» заявила о ликвидации недостроенного метрополитена в Донецке. Причина этому — желание заработать на металлоломе, сообщает «Восточная правозащитная группа».



Правозащитники отмечают, что «ДНР» в 2014 году заявляла популистские лозунги о возобновлении строительства метрополитена и даже обращалась в Кремль за финансовой поддержкой, но Кремль в финансировании отказал.



«Сейчас намерения НВФ "ДНР" очень просты, они хотят погашать (горно-геологический термин) подземные выработки для извлечения металлолома (рельсы, металическая крепь, медные кабели). Металлолома и кабельной продукции, которую извлекут боевики, насчитывается в миллионах долларов (даже если это все сдавать в пункты приема). Так, что здесь нет никакой загадки, банальное разграбление территорий. Шахты уже многие по такому принципу были закрыты, теперь принялись за недостроенный метрополитен», — подчеркивают в «Восточной правозащитной группе».



По информации правозащитников, по состоянию на 2013 год в Донецке уже было построено более 39 км туннелей метро.

Решение о постройке метрополитена в Донецке было принято в 1990 году, строительство начато в 1993-м. Запуск первой очереди планировался на 2005 год, а позже перенесен на шесть лет. Однако из-за постоянной нехватки финансирования сроки сдачи проекта постоянно сдвигались, а новые сроки не назывались. В 2011 году власти отказались от идеи строительства подземного метро. В 2013 году была поддержана инициатива о строительстве надземно-подземного метро с использованием уже построенных туннелей.