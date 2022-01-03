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«Полковницу ДНР» заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

03 января 2022, 21:15

«Полковницу ДНР» заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

Шевченковский райсуд города Черновцы признал 51-летнюю уроженку Донецка  участницей террористической организации, передает «Судебный репортер».

Как сообщается, дончанка Елена Качура с позывным «Корса» до 2011 года работала в украинской милиции. Последняя должность — заместитель начальника Кировского райотдела милиции в Донецке.

В 2014 году Качура вошла в состав незаконного вооруженного формирования — «3-я отдельная мотострелковая бригада «Беркут» 1-го армейского корпуса группировки «ДНР». Женщина занимает должность командира артиллерийского дивизиона и имеет звание «полковник войск ДНР».

По версии обвинения, Качура непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих ВСУ и добровольческих батальонов Украины реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град» вблизи населенных пунктов Иловайск, Дебальцево, Углегорск, Мариновка, Авдеевка Донецкой области, в результате которых были убиты и ранены украинские военные.

В качестве свидетеля допросили женщину, которая в 2014-2018 годах также была в составе «ополчения ДНР». Она рассказала, что знала обвиняемую еще в 2000-е годы, в мирное время, когда она была майором МВД Украины. Позже они встретились во время вооруженного конфликта на Донбассе. По словам свидетельницы, Качура была командиром реактивного дивизиона, участвовала в боевых действиях, ездила на учебу в Россию.

Среди улик были представлены многочисленные обнародованные в интернете видеозаписи, на которых женщина в военной форме, в одном из видеороликов она представлена как «Легендарная Корса».

Сейчас обвиняемая находится на временно оккупированной территории, ее судили заочно с привлечением адвоката, представлявшего ее интересы.

Качуру приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Наказание она будет отбывать с момента задержания.

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