По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 января

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зарегистрировали 66 случаев коронавируса и 5 летальных случаев. За все время исследований на подконтрольной территории выявили 168 151 заболевшего: 159 928 пациентов выздоровели, а 5 114 — умерли.



В Луганской области выявили 4 случая коронавируса, умерли три человека. С начала пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины зафиксировано 59 825 заболевших: 56 414 пациентов выздоровели, а 2 211 человек умерли.



Политика



Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 2 января в особо отметил упорство и усилия Украины для возвращения к полноценному соблюдению режима прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Разговор Зеленского и Байдена длился более полутора часов.



Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет встречу с коллегами по Нормандскому формату из Германии и Франции.



Общество



Группировка «ДНР» заявила о ликвидации недостроенного метрополитена в оккупированном Донецке. Причина этому — желание заработать на металлоломе, заявила «Восточная правозащитная группа».



Шевченковский райсуд города Черновцы заочно приговорил 51-летнюю уроженку Донецка, «полковницу» группировки «ДНР» к 12 годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать с момента задержания.



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