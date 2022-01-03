Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Волонтеры запустили социальные автобусы в 57 сел на линии соприкосновения

03 января 2022, 22:11

Волонтеры запустили социальные автобусы в 57 сел на линии соприкосновения

В 2021 году гуманитарная миссия «Пролиска» запустила социальные автобусы в 57 сел на линии соприкосновения. Об этом рассказал координатор миссии Евгений Каплин, передает «Суспільне».

Он объяснил, что частные перевозчики отказались от этих маршрутов из-за их убыточности, поскольку большинство пассажиров — льготники.

«Мы в 2021 году начали проект по транспорту: у нас поехали социальные автобусы в 57 сел. Еще примерно в 30 сел автобусы запустил благотворительный фонд "Надра Украины". Это все села с наибольшими проблемами вдоль линии разграничения, где нет ни больниц, ни фельдшерских пунктов, ни других социально-административных сервисов. Перевозчики туда не ездят, потому что это нерентабельно: нет дорог, где-то стреляют и мало людей. К тому же около 70% людей, которые там — это льготники», — рассказал Каплин.

По его словам, людям приходилось нанимать машину, чтобы съездить в больницу или за пенсией.

«В некоторых случаях платили полторы тысячи гривен. Это наше село-рекордсмен было — Крепы Луганской области. Такая стоимость за одну поездку в Станицу Луганскую в больницу или за пенсией, или в магазин. К этому селу был запущен один из наших первых автобусов. Он курсирует раз в неделю и бесплатный для жителей», — рассказал Евгений Каплин.

По его словам, самый дешевый рейс, за который платит миссия, стоит около 1,5 тыс. гривен, самый дорогой — около 8 тыс. гривен.

Каплин отметил, что в 20-километровой зоне на линии соприкосновения находится около 500 сел, поселков и небольших городков, в которых проживает около полумиллиона человек. Из этих сел около сотни таких, где либо отсутствуют дороги, либо не работают административные сервисы.

Читайте также:

Саперы будут проверять дорогу: В прифронтовой зоне запустили социальный автобус 

Еще по теме

Прочее
Транспорт прифронтовой Донбасс
Организации
Пролиска

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:31
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 января
20:40
Недостроенное метро в Донецке хотят порезать на металлолом — правозащитники
00:15
Главные новости Донбасса за неделю
18:46
В Донецке упал козырек на входе в гостиницу
08:58
В Донецке два пассажирских автобуса попали в ДТП, есть пострадавшие
16:29
«Мерседес» всмятку: В Макеевке маршрутка попала в аварию
14:52
«ДНР»: В Донецке обрушилась трамвайная остановка
20:30
Пушилин допустил «косовский вариант» для Донецка и Луганска
16:00
Основателя военно-патриотических клубов «ДНР» будут судить за вовлечение детей в преступления
13:39
«ЛНР» повышает стоимость проезда в общественном транспорте с 10 января
12:27
КПВВ «ДНР» под Донецком будет работать 3 января: правила проезда
10:20
«ДНР»: Еще 171 заболевший и 39 умерших от коронавируса
09:30
«ЛНР» повышает тарифы на коммунальные услуги с нового года
09:06
«ЛНР» заявила о 41 заболевшем ковидом и одном умершем за сутки
23:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 декабря
все новости
22:11
Волонтеры запустили социальные автобусы в 57 сел на линии соприкосновения
21:31
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 января
21:15
«Полковницу ДНР» заочно приговорили к 12 годам тюрьмы
20:40
Недостроенное метро в Донецке хотят порезать на металлолом — правозащитники
19:31
Неподконтрольная часть Луганщины осталась без воды из-за порыва на магистральном водопроводе
19:10
На Донетчине нашли застреленным солдата-контрактника
18:39
Украинский режиссер Евгений Лавренчук задержан в Италии по запросу России
17:59
Ремонтники ждут гарантий безопасности: Торецк девять дней без воды
17:29
ООС: Боевики трижды открывали огонь, ранен украинский военный
16:54
Замглавы администрации Путина встретится с коллегами по «Нормандии» из Франции и ФРГ
16:08
Глава европейской дипломатии посетит Украину на этой неделе
14:38
На Донетчине еще пять человек умерли от ковида, на Луганщине — трое
13:35
Донбасс и ситуация на границе. У Зеленского назвали ключевую тему переговоров с Байденом
11:42
Ермак: Важно предотвратить дальнейшую эскалацию на Донбассе
09:35
Сутки на Донбассе прошли без обстрелов
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция