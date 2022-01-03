Волонтеры запустили социальные автобусы в 57 сел на линии соприкосновения

В 2021 году гуманитарная миссия «Пролиска» запустила социальные автобусы в 57 сел на линии соприкосновения. Об этом рассказал координатор миссии Евгений Каплин, передает «Суспільне».



Он объяснил, что частные перевозчики отказались от этих маршрутов из-за их убыточности, поскольку большинство пассажиров — льготники.



«Мы в 2021 году начали проект по транспорту: у нас поехали социальные автобусы в 57 сел. Еще примерно в 30 сел автобусы запустил благотворительный фонд "Надра Украины". Это все села с наибольшими проблемами вдоль линии разграничения, где нет ни больниц, ни фельдшерских пунктов, ни других социально-административных сервисов. Перевозчики туда не ездят, потому что это нерентабельно: нет дорог, где-то стреляют и мало людей. К тому же около 70% людей, которые там — это льготники», — рассказал Каплин.



По его словам, людям приходилось нанимать машину, чтобы съездить в больницу или за пенсией.



«В некоторых случаях платили полторы тысячи гривен. Это наше село-рекордсмен было — Крепы Луганской области. Такая стоимость за одну поездку в Станицу Луганскую в больницу или за пенсией, или в магазин. К этому селу был запущен один из наших первых автобусов. Он курсирует раз в неделю и бесплатный для жителей», — рассказал Евгений Каплин.



По его словам, самый дешевый рейс, за который платит миссия, стоит около 1,5 тыс. гривен, самый дорогой — около 8 тыс. гривен.



Каплин отметил, что в 20-километровой зоне на линии соприкосновения находится около 500 сел, поселков и небольших городков, в которых проживает около полумиллиона человек. Из этих сел около сотни таких, где либо отсутствуют дороги, либо не работают административные сервисы.